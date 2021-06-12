自中央流行疫情指揮中心發布全國三級警戒，配合防疫措施，提供燒傷及顏損者生心理重建服務的陽光基金會全台六個服務中心及附設重建中心等據點也暫停定點服務至6月28日，但燒傷疤痕分秒都在持續增生、攣縮，陽光社工及治療師密集透過電話及視訊關心傷、病友居家生活外，亦提供居家視訊復健同步教學及傷口照護等指導。

陽光基金會指出，為了讓免疫力脆弱的傷病友居家防疫期間，也能維持生活自理功能的復健及傷口照護品質，同時也積極協助因疫情陷入經濟困境的傷病友家庭，申請獲得相關資源與急難補助，以舒緩其經濟困境與擔憂，也呼籲有需要的民眾可以透過線上通報系統與陽光聯繫，以盡早銜接相關生心理重建服務。

如去年因職災受傷，全身50％面積燒傷的傷友大熊說，原本一周5天去陽光復健，因為疫情無法去陽光，居家復健當然不比去陽光復健來的效果好，但這段期間陽光治療師、社工都會定期來關懷、視訊指導，幫助自己持續復健，也感到較安心，很希望疫情趕快好轉可以回去陽光和大家一起復健、互相支持打氣。

陽光提及，疫情爆發以來陽光提供身心障礙者就業服務的汽車美容中心、加油站業績5月已下滑二成，以小額捐款為服務經費主要來源的陽光基金會，這段時間實體通路如劃撥、超商捐款、發票及零錢捐都受影響下滑，期盼有能力的社會大眾能持續捐款支持，一起挺過疫情、重見陽光。