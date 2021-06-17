因應本土疫情嚴峻，全台三級警戒持續，中央銀行17日的第二季理監事聯席會議，下午二點啟動史上第一次的「視訊」理監事會議，會後記者會也同樣由總裁楊金龍透過視訊，向外界發布最新貨幣政策。

楊金龍日前表示，第二季理監事會配合防疫，採取視訊會議方式，但並不是「遠端視訊」，理監事一樣會全數到行，但分散在多個不同的會議室，透過視訊舉行會議，達至降低群聚效應。不採遠端視訊開會主要考量「會議性質不同」，因事關貨幣政策的重大決議，需有保密的必要性，且便於進行充份的討論。

央行官員認為，不採遠端視訊會議，除基於保密的需要，其實也防範可能出現的風險，例如停電、意外斷線等不確定性。

理監事會後記者會，也維持疫情升至三級以來，比照例行記者會取消現場舉行，一樣透過視訊的方式。央行官員指出，總裁楊金龍按照往例做報告的直播，可至央行網站首頁點選觀看。

理監事會議決議後，則以簡訊通知發布新聞稿及舉行記者會的時間，先將決議新聞稿及相關參考資料公布於央行網站，供各界查閱，並以電郵及傳真通知媒體及記者，隨後舉行記者會。

央行在2018年6月理監事會後記者會，楊金龍首開直播，讓各界在第一時間即可掌握最新的政策動向。因此這次配合疫情升級、全民抗疫，充份發揮央行數位化超前部署的效能。