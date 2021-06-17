為鼓勵民眾多使用數位服務，減少實體接觸，渣打國際商業銀行響應主管機關開放以視訊錄影錄音方式取代保險親晤親簽的暫行措施，讓客戶在家即可與業務同仁以視訊方式進行投保、疫情期間保障規劃不中斷。

此外，6六月起舉辦多場線上投資說明會，藉由專業投資專家的精闢觀點，讓客戶在家也能即時參與市場最新投資趨勢及保障方案，讓居家防疫理財更便利。

渣打銀行持續優化多元化數位理財平台與數位流程系統，即日起提供客戶透過視訊軟體錄影錄音之方式取代親晤親簽的面對面接觸，不出門即可與業務員完成視訊投保作業。客戶可以先透過電話與保險專家進行保險財務需求分析，確認需求及投保意願後，保險專家將預約視訊時間、以線上視訊錄影錄音的方式取代客戶親臨分行進行確認流程，客戶再將要保相關文件寄回分行即可立即投保。

渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，站在客戶的角度，依不同的投資習慣與需求，積極將數位化科技落實到服務的各層面，打造一站式的金融體驗，並結合集團資源提供全方位服務，協助客戶解決痛點，讓客戶能簡單地參與投資市場。」

即使在疫情期間，渣打銀行仍秉持金融服務品質不打折的信念，提供多項便捷的數位工具，像是「線上基金交易平台」、「線上外匯交易平台」，即時更新渣打全球市場展望與趨勢分析，並提供友善、便捷的智慧交易介面，讓客戶在基金與外匯的投資需求能輕鬆地透過簡單步驟完成並提升客戶滿意度；同時為提供專屬客戶更適切的財富管理策略，「渣打創富領航」結合大數據、投資專家與客戶關係經理的專業分析，讓客戶享有專屬客製化的資產配置規劃方案。