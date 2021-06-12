阿隆師湯富隆的肉粽令人食指大動。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

全國疫情嚴峻，面對即將到來的端午節，內門區總舖師「阿隆師」湯富隆於端午節與6月15日警察節前夕，特別包了150顆粽子，讓旗山區警察即使不能回家，也可以感受社會的溫暖。

「內門阿隆師」是內門傳承二代的老牌辦桌世家，擅長辦桌手路菜，職人級的手作佳餚更是有口皆碑。掌杓近30年的總舖師湯富隆，同時也是內門警友站站長，平日打拚事業之餘，不忘回饋鄉里，熱心公益。

湯富隆為感謝旗山分局員警在嚴峻的防疫期間，執行各項防疫工作及交通疏導作為的辛勞，12日送了150顆肉粽到旗山分局，以慰勉連假期間仍堅守工作崗位的員警辛勞。

湯富隆表示，這段期間員警真的太辛苦了，面對高風險、看不到的病毒，仍要全力以赴做好防疫工作，且許多警員在端午節連假無法休息，得堅守崗位；他只是盡一份綿薄之力，希望藉此為警察加油打氣。

當派出所及交通分隊員警到達分局領取肉粽時，紛紛直呼「這肉粽擱燒滾滾捏」、「阿隆師太棒了」等，警察弟兄們感謝阿隆師的送暖。