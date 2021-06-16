本土疫情嚴峻，警方在第一線辦案相當艱辛，昨日適逢警察節，三峽警辦事處除了與三峽分局特別表揚3位優良基層員警，也特別送上加菜金，同時宣布給予員警自主健康監測補貼費用，每人每天1000元，盼體恤員警辛勞執勤。

三峽警辦事處主任陳錫遠昨與三峽分局長許芳毅頒贈第43屆警察節新北市警察之友會表揚，其中三峽派出所警員蔡政諭、鳳鳴派出所警員廖家興、鶯歌分駐所警員李崇仁，皆獲頒獎狀及禮卷。

陳錫遠表示，三峽分局平日在治安、交通、為民服務等工作都有相當好的成績表現，各項工作也都盡心盡力；今年受疫情影響，原規劃警察節慶祝活動取消，但為了感謝員警辛勞，仍特別送上加菜金。

另外，針對執行勤務接觸到確診個案，被通知居家隔離或自主健康管理的員警，警辦事處也特別給予住宿旅館費用補助，每人每天1000元，目前三峽分局已有2位員警獲補貼。

許芳毅表示，感謝警友辦事處關心同仁健康，並對工作表現給予肯定，由於新冠肺炎疫情嚴峻，目前仍為「三級警戒」狀態，警察各項勤務工作都站在第一線，協助各項防疫工作，在警察節這天全國警察仍然堅守崗位，目的是希望疫情能迅速退散，大家都能恢復正常生活作息，各行各業欣欣向榮。