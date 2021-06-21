女子穿著薄衫，等著尋歡客上門，卻遇警方查緝。(警方提供)

內埔警分局加強查察轄內性工作從業者營業狀況，一改以往制服查察，改著便服查訪，見一戶僅著清涼內衣的女子倚門而坐，並攬客示意交易費用，違規營業是「賴不掉」了，警方予以舉發違規營業及未戴口罩。

全國防疫三級警戒後，內埔警方一直將有女陪侍之小吃部、KTV及推拿坊等處所，列為查察重點；另為避免性工作人員茍且營業，造成病毒散播，轄內的河南巷、長青巷更是重中之重。

每次員警查訪河南巷、長青巷，屋內明明坐著女子，上門探詢皆表明未營業了。索性龍泉所員警利用周末時間便服徒步查訪，驚見女子穿著清涼內衣倚門而坐未迴避，見變裝的員警路過比「1」(指性交易1千元)，員警點頭，女子遍敞開大門迎警入內。

進房後，警方隨即出示證件，40歲阮姓女子突然臉色大變，知道賴不掉了，遂向警方坦承有違規營業事實。查訪員警同時在進門後，發現客廳另有一名同齡阮姓女子，非住該處，但她專注觀看監視器，對員警被引導進房亦不以為意，警方一併依傳染病防治法舉發。阮等2女為吸引顧客鑑賞，進一步入內消費，均未戴口罩，內埔警方一併舉發函送衛生局。

內埔警分局長蔡耀順嚴正表示，不容許業者挑戰國家防疫政策，對於個人工作室及私娼寮，屏縣警局及各分局不手軟，將全面加強取締。