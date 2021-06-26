南投縣警局中興分局日前接獲劉姓民眾報案，稱其位於省府路旁經營的餐廳，因疫情關係營業狀況不佳，加上租約即將到期，近日逐漸將店內物品出售，並請水電工及裝潢工人至店內施工拆除非必要設施。

警方指出，劉姓民眾後來發現，店內放置的電動馬達及室外水塔所使用的抽水馬達不見，誤以為遭到不明人士利用兵荒馬亂時竊取，因店內並無監視器影像可調閱，故撥打110報案向警方求助。

經中興派出所「鷹眼小組」調閱周遭監視器影像並提供報案人確認，發現為店內所聘請的水電工，持店內鑰匙於早上6時至店內施工時誤拆，並非有竊盜情事，結束一場店家虛驚。

中興分局長黃念生表示，「鷹眼小組」是由分局各派出所為偵辦各類案件時，負責調閱監視錄影畫面的同仁所組成，平時在各派出所任職，但遇有轄區案件或重大案件時，就會互相支援一同偵辦案件；利用如鷹眼般的敏銳觀察力，在眾多監視器畫面中找出蛛絲馬跡，發揮打擊犯罪及維護治安之任務。

黃念生強調，所謂「民之所欲、常在我心」，民眾報案表示餐廳租約將屆，整理時發現馬達不知去向，民眾雖表示可能遭竊亦可能朋友拿走不確定，員警亦能理解以「同理心」視之，迅速調閱監視器畫面，確認馬達係所僱水電工誤拆走，讓民眾感受到警方服務的熱誠及溫暖，值得肯定。