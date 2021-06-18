高雄市議員蔡武宏與八方雲集集團「梁社漢排骨」，發起支援協助第一線行動，捐贈200個梁社漢排骨便當給前鎮警分局，由前鎮警分局長郭俊廷代表受贈。（柯宗緯翻攝）

國內疫情未緩解，除第一線的醫護人員外，警方也要配合執行各項防疫勤務。高雄市議員蔡武宏與八方雲集集團「梁社漢排骨」，發起支援協助第一線行動，捐贈200個梁社漢排骨便當給前鎮警分局，由前鎮警分局長郭俊廷代表受贈，為警察同仁注入一股暖流，慰勞警察同仁的辛勞。

蔡議員表示，去年疫情開始出現時，就有許多善心人士捐贈便當給相關防疫人員。今年五月這一波疫情，來的又急又快，甚至已經有警察同仁染疫。財團法人新北市私立八方雲集社會福利基金會，請蔡議員代為聯繫，表示願意捐贈200便當給前鎮警分局，為警察加油打氣。

財團法人新北市私立八方雲集社會福利基金會，在全國各地均有捐贈防疫愛心餐盒給第一線防疫警察、醫護人員，藉此為第一線防疫人員加油打氣。

前鎮警分局長郭俊廷代表受贈後表示，全國防疫警戒升至三級以來，確實讓許多基層警力工作增加。警方相當感謝蔡議員及財團法人新北市私立八方雲集社會福利基金會的支持與加油打氣。