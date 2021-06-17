以《鳥來伯與十三姨》《天天開心》走紅的資深藝人長青，16日下午因心律不整宿疾引發多種病發症病逝，享壽76歲。小他31歲的老婆鍾淑雅，17日凌晨在長青的臉書悲痛發聲，謝謝所有好朋友的關心，表示「長青很安詳平靜的離開」，兩人最後一次聊天時，長青覺得他的人生要感謝的人很多，也特別感謝讓他有第一部演出機會的黃西田，他覺得自己的人生很精彩，沒有遺憾。

演藝總工會理事長康凱表示，根據他輾轉得知的消息，因為疫情關係，長青遺體可能在這兩天就會火化，因現階段不適合群聚，待疫情過後，工會打算前往台中為長青辦一個追思會活動，邀請與他熟識的藝人老友們，一起在舞台上說說唱唱過去的生活與工作趣事、悼念老友。

長青遺孀鍾淑雅和小女兒吳宣甯一起署名發文，文中表示，在長青還清醒的時候，最後的一次的聊天內容是，「他覺得他的人生要感謝的人很多，感謝讓他有第一部演出機會的黃西田，感謝一直支持喜歡他的所有影迷，感謝幫助過他、陪伴過他的朋友、給他演出機會的人。他覺得他的人生很精采！沒有遺憾！」並透露因為疫情，長青最後是在他和小女兒的陪伴下離開，她謝謝每一個關心他們的人，並請朋友們如果可以請用各自的信仰包括禱告、修法、持咒唸經，祝福長青永生在我們的心裡，並祝大家平安健康。

最被長青感謝的貴人黃西田也留言：「長青兄，一路好走阿彌陀佛，嫂子節哀」，他的老婆陳靜子表示，黃西田聽到這消息後心情很不好，一整晚睡不好，半夜還起來滑手機，看到長青的老婆貼文，因為沒有連絡上本人就留言致哀。她說，黃西田真的很不捨長青，知道老友人生最後的時間還在意當年的提攜之情，讓他覺得很「感心」，遺憾的是疫情警戒期間連想去送老友最後一程也無法如願。

她說，當年正紅的黃西田，把邀約演出《傻女婿》的機會推薦給從來沒上過電視的長青，不僅教他試鏡技巧，正在高雄作秀的他，還特地從高雄帶著長青親自到電視台試鏡，「西田哥當時覺得找他演出的機會很多，他自己因為負債必須接很多秀場演出，因此把這個機會介紹給還沒上電視的好朋友，結果長青大哥真的因為這部戲的『水蛙土』一砲而紅，沒想到他會因此感謝西田哥一輩子」。

陳凱倫也留言：「長青哥，最後一次見面在台中保全公會的晚宴上，親切隨和，相互勉勵！難忘～祝您好走，乘願再來！」蔡閨說：「長青哥哥 在人間您總是把歡喜在電視上、在舞台上、在您所到過的地方，把歡喜帶給人們，讓別人歡喜就是大慈悲 大慈悲自然成神佛，我們會永遠敬仰您在心中。祝福您不管到哪一個天界，都可以去當您的歡喜佛歡喜神，瀟灑逍遙於天界」。