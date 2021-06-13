土耳其表示，他們不會被遭到F-35 計畫中驅逐的挫折而灰心，會把主要的精神用在開發自製的TF-X 戰機。

防衛世界(Defense World)報導，負責研發與生產的土耳其航太工業公司 (TAI) 總經理坦米爾‧柯提爾(Temel Kotil)對國營媒體說，TF-X戰機的生產過程進展順利，包括航空電子設備、控制和液壓系統等飛機的基礎系統都沒有問題，因此首架TF-X原型機已決定在 2023 年 3 月 18 日公開亮相。

TF-X也被稱為「國家戰鬥機（MMU）」，大約有 2萬個零件，主要都是由土耳其國內的工業生產商來提供，其中支撐發動機的鈦合金組件，確實相當困難，但是也已經得到克服。

柯提爾說，TF-X是與許多合作夥伴，包括本土公司和國際公司通力合作，比如生產航空電子設備、飛控電腦硬體的是土耳其 Aselsan公司，飛控軟體則是Havelsan公司負責，戰機機翼和控制面是由 TAI 與 Altınay，還有一家烏克蘭公司合作生產。座艙罩也已經找好了研發單位，同樣是一個土耳其的本土公司，而電力供應系統是另一家土耳其公司 Pavotek來開發。

該負責人補充說，一開始將使用現成的發動機為發動機提供動力。由TRMotor開發的新發動機稍後將集成到飛機中。

原本TF-X的動力來源，是美國通用動力公司的F110-GE-129型發動機，不過因為S-400的爭議問題，土耳其顯然需要另尋別種發動機。