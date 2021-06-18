隨然現在是新冠肺炎流行期間，但是有其他身體狀況也一定要就醫。一位9歲孩童在過去半年內，常在晚上睡前或早上起床後，開始鼻塞、連打多個噴嚏、流清澈鼻涕，有時還會伴隨鼻子癢、眼睛癢、喉嚨癢，且這症狀常在忽冷忽熱的天氣變化、空氣汙染或雨天時特別嚴重，仔細詢問家族病史，孩童的爸爸也長年飽受鼻子不適的症狀困擾。

●臺灣4到5成孩童 飽受過敏性鼻炎所苦

臺北市立聯合醫院中興院區小兒科主治醫師施養真表示，過敏性鼻炎是孩童最常見的慢性疾病，小兒過敏性鼻炎於全球發生率約占10-30%，臺灣孩童更高達四到五成飽受此疾病所苦。

●過敏性鼻炎與一般感冒鼻炎 表現有所不同

一般感冒鼻炎通常發生的時間會是一整天，會伴隨其他症狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身倦怠等；而過敏性鼻炎則較常發生在夜晚、清晨、或接觸到過敏原後立即發作，通常主要以鼻子症狀為主，有時還會伴隨眼睛癢或喉嚨癢等的症狀。

●過敏性鼻炎的典型臨床表現

過敏性鼻炎的孩童有時會有一些典型的臨床表現，像是下眼瞼黑眼圈、朝天鼻、經常搓揉鼻子、鼻樑上常可見到橫摺等，此外，過敏性鼻炎的孩童可能也會同時有氣喘或異位性皮膚炎的病史，且家族史也有家人飽受過敏疾病所苦。

施養真指出，過敏性鼻炎根據接觸過敏原的時間可分為季節型與常年型兩種，前者患者易受花粉誘發；後者易受塵蟎、黴菌誘發。且會依據鼻炎症狀的發生頻率，分為「間歇型」和「持續型」兩類，並根據病情其嚴重度、症狀及對生活品質的影響，進一步分為輕度和中/重度。

臨床醫師大多仰賴病人的臨床表現與理學檢查即可診斷過敏性鼻炎，有時也會仰賴立即型過敏反應的皮膚試驗，或抽血清過敏原特異性IgE抗體測定來輔助診斷過敏性鼻炎。

臺灣4到5成孩童飽受過敏性鼻炎所苦。(示意圖/常春月刊提供)

●改善環境對治療過敏性鼻炎很重要

施養真建議，過敏性鼻炎的治療需要改善環境，例如：使用防蟎寢具包裹隔離、使用空氣清淨機等減少過敏原與惡化因素的暴露。藥物方面，主要靠第二代口服H1抗組織胺緩解鼻炎症狀，此類藥物較不會有嗜睡的副作用。

但當病患過敏性鼻炎已嚴重影響到生活品質，鼻內類固醇噴劑為最有效的治療選擇。鼻內類固醇可緩解過敏性鼻炎的鼻塞、流鼻涕、打噴嚏、眼睛癢等症狀，效果約使用後一週左右出現，長期使用對孩童的成長發育並無太大影響。若病患依據臨床病史與塵蟎過敏試驗診斷其過敏性鼻炎主要由「塵蟎」所誘發，目前衛福部已許可此類病患年滿12-65歲可使用塵蟎過敏原的舌下減敏錠。

最後，施養真提醒，好好認識過敏性鼻炎的臨床表現與何時該尋求過敏科醫師進行專業評估與治療，可有效減緩臨床症狀，以期改善生活品質。