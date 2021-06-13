全台疫苗短缺，政府排定優先施打順序，卻頻頻爆出特權、插隊爭議。日前網路爆料警專生也「插隊」施打疫苗，如今台南市、高雄市通通認了，因為警專生將跟隨外勤員警到第一線實習，因此按照警政署指示，分發台南197名、高雄254名的警專生，通通於今（13日）接種疫苗。

日前有網友在Dcard《台灣警察專科學校》版發文《警專可以打疫苗了！？》，該文不久就刪除，但仍引爆警專生「插隊」打疫苗爭議。據悉，警專校方疑似還透過各群組警告學生，勿在個人社群IG、FB透露可以打疫苗的事，甚至下令「如因此造成新聞事件，絕對嚴懲」，並且強調是警政署特別納入和員警一樣的施打順位，引發爭議可能會取消實習，「不要當害群之馬，務必低調」。

台南市大型疫苗接種站13日啟動，並針對一線防疫人員、高接觸風險工作者及居福單位人員等，第1至第5類對象開放施打，據了解，其中包含警專生共197人。對此，台南市長黃偉哲、市警局長方仰寧表示，一切都按照中央指示辦理。

知情人士透露，這197名警專生7、8月就要到台南市實習，他們需隨同員警執行外勤勤務，經常暴露於風險中；再加上，他們都是從北部下來的學生，大眾對他們難免會產生「疑慮」，因此警政署發文給各縣市警察局，將警專生列入接種名冊，提升自我保護力。

至於高雄市，13日下午的防疫記者會上也被問到這件事，衛生局局長黃志中回應，到目前為止未接獲中央指示要求，若中央有相關指示，將會按照規定執行；但不久衛生局就發出訊息證實此事，並說明高市府警察局接獲警政署交下中央所屬警政人員的列冊名單總計2503人，其中包含台灣警察專科學校254人及高雄港務警察總隊、保五等單位，並由本府衛生局安排於6月13日至15日陸續接種疫苗。