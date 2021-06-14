國際貨幣基金（IMF）及世界衛生組織（WHO）共同對七大工業國集團（G7）各國領袖發出警告，稱他們協助對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的策略做得還不夠多。

歐洲新聞台（Euronews）報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天表示，G7領袖承諾捐贈10億劑疫苗，遠不及全世界對抗COVID-19致命病毒所需的110億劑。

IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）隨後於今天表示，雖然將額外的疫苗捐給開發中國家是很好的第一步，但仍需更多工作來協助這些國家確實為人民接種疫苗。

譚德塞則表示，要真正終結這場疫情，目標必須要在G7明年在德國召開會議前，讓世上70%人口接種疫苗。他表示，要做到這點，需要110億劑疫苗。

他還說，各國暫時解除對新型冠狀病毒疫苗智慧財產權的保護相當重要，這一點在華府獲得支持，但在歐洲則不然。

譚德塞重申要在今年底前讓每個國家都有30%人口接種疫苗的目標。

他先前號召全球發起大舉接種行動，使所有國家在9月底前都能為至少10%國民完成接種，並在年底前達成至少30%接種率。

為達成這個目標，9月底前就必須再取得2億5000萬劑疫苗，僅在6月和7月就需要1億劑。

雖然G7各國總人口近半數已接種過至少一劑疫苗，全球接種過一劑疫苗的人數卻不到13%，非洲更只有2.2%。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100614