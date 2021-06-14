新北市板橋發生死亡車禍！兩輛轎車今天下午在民權路與縣民大道發生碰撞，其中一輛車撞擊後翻車，撞上一旁騎腳踏車的魏姓男子，雖然新北市立聯合醫院三重院區急診室主任剛好經過，立即予以搶救，但救護人員到場將騎士送醫後，仍宣告不治身亡。