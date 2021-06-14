板橋傳死亡車禍！轎車相撞1翻覆 單車騎士遭撞擊亡 15:322021/06/14 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋轎車相撞1翻覆，單車騎士遭撞擊亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋發生死亡車禍！兩輛轎車今天下午在民權路與縣民大道發生碰撞，其中一輛車撞擊後翻車，撞上一旁騎腳踏車的魏姓男子，雖然新北市立聯合醫院三重院區急診室主任剛好經過，立即予以搶救，但救護人員到場將騎士送醫後，仍宣告不治身亡。 驚恐影片曝光 砂石車闖追撞停等紅燈汽機車 騎士重創命危 台中婦人大雨中遭賓士衝撞 機車解體送醫不治 #死亡車禍 #撞擊 #翻覆 #板橋 #轎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一天遇兩劫！高雄男深夜住處火警困浴室險保命 嚇：早上才遇車禍 08:212021/06/14 社會 公路總局誤標 淡水油車口變「油庫口」民眾諷：一秒到板橋吃麵線 12:262021/06/14 生活 敘北反抗軍掌控城市阿夫林遭砲擊 至少18死23傷 07:572021/06/13 國際 新聞透視》別用烏賊戰 轉移疫苗政策失能 04:102021/06/13 焦點要聞 細心拼湊巧合軌跡 台南警助無名屍端午節前返家 19:112021/06/13 社會 台股2利空狂殺驚洩1件事 散戶注意下波風向 00:032021/06/13 財經 死亡人數居高不下 柯文哲安民心：救護車沒有被卡在路上 16:122021/06/13 生活 被繼承人死亡前2年內贈與配偶之財產「應這麼做」 09:432021/06/13 房市新訊 台中1月大男嬰疑遭3歲哥壓住窒息 母發現送醫仍不治 09:352021/06/14 社會 時論廣場》三人組的被動道歉（郭石城） 18:202021/06/13 時論廣場 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五）【12】 09:402021/06/14 兩岸史話 社會熱門新聞 禾馨醫直播留言嗆柯P「放屁唬爛」丟爛攤 網敲碗內幕：丟一句是怎樣 - 社會 新竹湖口公告送肉粽「不能禁止」 網酸：送煞有用跪求送病毒 - 社會 165cm長髮茶花女疫情行情破紀錄 一次1.2萬日賺3.6萬警驚呆 - 社會 台中男下半身赤裸猝死摩鐵快篩出爐 妙齡女待2小時喊：沒連結 - 社會 台南仁德火警燒2小時 濃密黑煙直竄天際 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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