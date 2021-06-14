新北市民進黨團近日批評新北市疫苗不讓非在籍長者施打，對此，國民黨發言人江怡臻表示，現在最大問題就是疫苗不足，中央疫苗未考慮新北的居住地和戶籍地不同的高比例，民進黨人製造在籍與不在籍的對立，扭曲地方政府分流施打的原意，明顯是惡意的政治抹黑，先給地方不夠的疫苗，再渲染為何要分在籍不在籍施打，非常不人道。

江怡臻指出，新北市施打策略是越年長越優先打，強調秩序和安全，不分在籍地和居住地，一定都打得到；持續跟中央爭取下，才獲得多10％的疫苗數量，新北市75歲以上的在籍長者有20幾萬，本次8.3萬劑疫苗扣除長照、洗腎機構，僅剩5萬多劑，疫苗數量遠遠不足，才以85歲以上長者優先施打，達到分流目的。

江怡臻表示，新北一開始規劃就是不在籍者能就近施打，未料疫苗的量遠遠不足，不得不採行在籍者優先施打，依照在籍與不在籍的身分排列施打順序，確保整個施打流程安全、順利、確實，絕非刻意忽視或放棄任何族群。

江怡臻說，桃園市長鄭文燦也是採取不在籍施打政策，但仍請中央補足不足的疫苗數量，我國疫苗採購明顯不足的狀況下，地方政府只能盡力向中央爭取，未料民進黨不僅不思考如何加速採購疫苗，還不斷對第一線抗議人員潑政治髒水，製造在籍、不在籍施打順序的對立，這已不是偽善，而是真正實踐「順我者昌，逆我者亡」的表現。