知名饒舌天團玖壹壹在警察節前夕，主動購入1000個防護面罩贈送給台中市警第一分局，讓警察在第一線無後顧之憂。（圖／台中市警第一分局提供）

玖壹壹揪感心 自購1千面罩贈警 暖心短片曝光

揪感心！知名饒舌天團玖壹壹在警察節前夕，主動購入1000個防護面罩贈送給台中市警第一分局，還錄下一段影片為第一線警察打氣，就為了能讓警察無後顧之憂地守護人民；警一分局表示，非常感謝玖壹壹的力挺。

台灣今疫情持續嚴峻，全國三級警戒延長至6月28日，第一線警察同仁除了平時維護轄區治安及交通外，同時亦加強各項防疫工作，並協助配合市府各單位進行宣（勸）導及違反禁令規定取締。

台中市政府警察局第一分局指出，天團玖壹壹有鑑於警察同仁全力投入防疫作戰，他們心想那誰來替他們做後盾呢？因此，與臺中市西區昇平里里長蕭行凱聯繫，購置1,000個防護面罩贈送給中市警一分局，讓警察同仁致力於防疫時，亦能無後顧之憂地安心執勤，也希望拋磚引玉，邀請更多人投入分享溫暖。另外，玖壹壹也在警察節前夕，特別錄製了一段短片為中市警一分局的警察同仁們加油打氣及提升士氣，做為警察堅強的後盾，讓警察同仁全心全意投入防疫工作。

警一分局表示，相當感謝玖壹壹力挺警察，捐贈的面罩對於第一線執勤的員警助益良多，也能有效防護員警的執勤安全。警一分局另呼籲因疫情嚴峻，請民眾配合政府相關規定，外出時須全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之聚會、維持社交距離等相關規定，也請民眾共體時艱，外出一定要配戴口罩，做好防疫工作，不僅保護自己，也是保護身邊之親友。