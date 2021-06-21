因遭港府凍結資產、資金運轉不周，香港《蘋果日報》可能在幾天內停刊。

香港《蘋果日報》今（21）日傳出「幾天內」將被迫停刊的消息後，路透社再報導，壹傳媒董事會今日召開會議後已達成共識，香港《蘋果日報》將停刊，董事會25日將再度召開會議，根據內部備忘錄，如果屆時董事會同意公司停止運作，香港《蘋果日報》將在26日出版後停刊，《蘋果日報》網路版也將在26日起停止更新。

壹傳媒集團創辦人黎智英的顧問賽門（Mark Simon）今日向路透社透露，由於香港政府凍結公司資產，幾乎無法進行銀行業物，資金運轉不周，香港《蘋果日報》可能「幾天內」就會被迫停刊，他上午指出壹傳媒（Next Digital）今日計畫召開董事會，討論公司的下一步。

路透社下午引述港媒指出，壹傳媒董事會已經達成共識，停止運作香港《蘋果日報》，董事會預計25日將再次開會。

另根據路透社取得的內部備忘錄，如果本周五壹傳媒董事會決定公司停止運作，香港《蘋果日報》將在26日出刊後停刊，換句話說，26日可能是香港《蘋果日報》的最後出刊日，《蘋果日報》網路版則將在25日深夜23時59分起停止更新。

備忘錄指出，蘋果日報將接納員工即刻請辭。

據香港《明報》報導，根據香港《蘋果日報》管理階層給員工的信件指出，目前董事會達成的共識並非最終決定，周五的董事會會再考量香港政府是否解凍公司資產、公司財務及其他狀況，再決定是否停刊。

另基於環境險峻，《蘋果日報》副社長陳沛敏也已經同意，員工如決定立刻辭職，可以不用通知，立即生效，信件也指出，如周五公司決定停止運作，屆時須遣散員工，或許會給予一個月的預告工資，不過具體安排還要視情況而定。

香港東網報導，壹傳媒5月指出，3月底銀行及現金結餘約為5.21億港元，至少足夠運作18個月，但是17日港府凍結資產後，情況已經大不相同，目前至少有7家銀行接獲通知，不可處理蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司等3家公司的資產，因此難以評估壹傳媒能否再動用這些資金。

據悉壹傳媒高層正在檢視油墨及紙筒數量，以評估《蘋果日報》繼續出刊的可行性，有消息指，為了讓報紙繼續出刊及向員工支薪，壹傳媒計畫向法院申請解凍資產，同時也設法從台灣分公司管理從網路管道取得的資金。

另有說法指，如果香港《蘋果日報》確定關門，仍可繼續在台灣做網媒，但也有報導指，香港警方突襲後，部份香港《蘋果日報》員工已開始擔心公司是否發得出薪水，私下已開始部署離職，但員工同時也擔心其他媒體無法接受他們曾在壹傳媒工作的經歷。