路透社引述黎智英顧問賽門（Mark Simon）指出，香港《蘋果日報》「幾天內」就會被迫停刊。
路透社今（21）日引述壹傳媒集團創辦人黎智英的顧問賽門指出，在香港政府根據國安法凍結公司資產後，香港《蘋果日報》「幾天內」就會被迫關閉。
黎智英助理賽門從來自美國的越洋電話中表示，公司已無法取得更多資金，目前壹傳媒（Next Digital）計畫在今日召開董事會，討論公司的下一步。
賽門說他們本來以為可以撐到月底，「但是愈來愈困難了，（停刊）基本上就是幾天內的事了。」
路透社指出，賽門的評論表明，停刊即將到來，即便香港《蘋果日報》昨（20）日才表示，就算港府凍結資產，手上的現金仍能讓《蘋果日報》「正常運作幾周」。
賽門表示，資產被凍結後，幾乎無法進行銀行業物，「攤販試圖將錢存進我們的銀行帳戶，但都被拒絕。我們不能進行銀行業物。」
（持續更新）
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