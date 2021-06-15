楊姓負責人在高雄大寮地下工廠內以大型鍋爐萃取電路板上的貴重金屬圖利，卻任意棄置塑膠廢料。（圖：保七刑大提供）

保七刑大今年3月持搜索票在高雄大寮一處地下工廠查獲數十包裝有塑膠廢料的太空包。（圖：保七刑大提供）

高齡環保蟑螂萃取貴重金屬遭逮 3C產品廢料丟屏東林地

保七總隊刑警大隊年初接獲線報，楊姓「環保蟑螂」在高雄大寮區一處地下工廠，將3C產品的電路板貴重金屬萃取出，剩下的塑膠廢料，載運到屏東的山區丟棄，多年下來，已嚴重污染土壤影響水資源，保七刑大、屏東林管處等多個單位今年3月進行搜索，今年6月依《廢棄物清理法》函送屏東地檢署後續偵辦。

70歲的楊姓負責人，在大寮承租廠房，鐵皮屋內裝有水洗塔、分解區以及大型的坩鍋爐，長期向資源回收場收取廢棄3C產品，利用鍋爐將經印刷電路板上的銅、鎳取出，剩下的塑膠廢料，包括含有重金屬鎘的廢料，原應交由合法處理廠，但楊等人為降低成本，將廢料裝入太空包、飼料包內，透過下游廠商載運到人煙罕至的山區丟棄。

警方今年3月持搜索票，到高雄大寮工廠搜索，發現楊等人長期污染環境，並未領取任何許可證，與年約70多歲的同夥等3人傾倒多年，不法所得難以估算，對於環境污染更禍延子孫。

保七總隊表示，在查緝環保案件廢棄物案件，去年至今共查獲381件1212人，其中「假承租真棄置」類型環保案件56件、244人，佔查獲緝環保案件比例高達15％，展現政府對於破壞國土環境零容忍的決心，有效打擊環保蟑螂。