高齡環保蟑螂萃取貴重金屬遭逮 3C產品廢料丟屏東林地

保七總隊刑警大隊年初接獲線報，楊姓「環保蟑螂」在高雄大寮區一處地下工廠，將3C產品的電路板貴重金屬萃取出，剩下的塑膠廢料，載運到屏東的山區丟棄，多年下來，已嚴重污染土壤影響水資源，保七刑大、屏東林管處等多個單位今年3月進行搜索，今年6月依《廢棄物清理法》函送屏東地檢署後續偵辦。
70歲的楊姓負責人，在大寮承租廠房，鐵皮屋內裝有水洗塔、分解區以及大型的坩鍋爐，長期向資源回收場收取廢棄3C產品，利用鍋爐將經印刷電路板上的銅、鎳取出，剩下的塑膠廢料，包括含有重金屬鎘的廢料，原應交由合法處理廠，但楊等人為降低成本，將廢料裝入太空包、飼料包內，透過下游廠商載運到人煙罕至的山區丟棄。
警方今年3月持搜索票，到高雄大寮工廠搜索，發現楊等人長期污染環境，並未領取任何許可證，與年約70多歲的同夥等3人傾倒多年，不法所得難以估算，對於環境污染更禍延子孫。
保七總隊表示，在查緝環保案件廢棄物案件，去年至今共查獲381件1212人，其中「假承租真棄置」類型環保案件56件、244人，佔查獲緝環保案件比例高達15％，展現政府對於破壞國土環境零容忍的決心，有效打擊環保蟑螂。
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