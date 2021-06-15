農委會農糧署為推動友善環境農業及化學農藥10年減半政策，延續獎勵補助農民使用國產有機質肥料、國產微生物肥料、農田地力改良肥料及生物防治資材，請農友依作物栽培實際需求提出申請，減少使用化學肥料及防治資材，維護農業生產環境及資源循環永續發展。

農糧署說明，肥料是農業生產的重要資材，影響作物生長及農民收益。政府為獎勵農民施用國產有機質肥料改善農田地力，用以替代部分化學肥料來維護農業生產環境，每年皆推薦適用的國產有機質品牌肥料供農友選用，今年又特別增列了雞糞加工肥料，但對於單純含國外進口之蓖麻、菜籽、椰子、棕櫚、苦茶、苦楝等6種粕類原料之植物渣粕肥料，同時停止推薦補助，協助去化國內農業廢棄物及剩餘資材，增進農業資源循環利用。

農糧署指出，為兼顧農民用肥需求及減輕購肥負擔，針對慣行農耕農友每公頃最高補助施用國產有機質肥料1萬2千元、國產微生物肥料5千元及農田地力改善肥料3千元，還有生物農藥1萬元、免登記植物保護資材5千元等2項生物防治資材獎勵，友善環境農業資材好康補助措施非常多元。另外農委會各試驗改良場所亦賡續辦理作物栽培管理講習及提供免費土壤肥力檢測等服務，引導農友適量補充肥分及安全用藥，協助農民省肥省工、改善地力及增加收益。