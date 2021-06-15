為因應新冠肺炎防疫需要，證交所今（15）日召開董事會，通過110年股東常會由原訂6月17日延期至8月20日（周五）下午2時，假台北國際會議中心4樓貴賓廳（台北市信義路5段1號）召開。
證交所去（109）年稅後盈餘57.96億元，每股稅後盈餘（EPS）7.72元，雙雙寫下歷史新高，擬將配發4.6元股利，至少創下近10年來新高；其中包括3.4元現金股利、1.2元股票股利。股東會延到8月20日舉行，證交所今年配股配息時程也將因而往後延。
為因應新冠肺炎防疫需要，證交所今（15）日召開董事會，通過110年股東常會由原訂6月17日延期至8月20日（周五）下午2時，假台北國際會議中心4樓貴賓廳（台北市信義路5段1號）召開。
證交所去（109）年稅後盈餘57.96億元，每股稅後盈餘（EPS）7.72元，雙雙寫下歷史新高，擬將配發4.6元股利，至少創下近10年來新高；其中包括3.4元現金股利、1.2元股票股利。股東會延到8月20日舉行，證交所今年配股配息時程也將因而往後延。
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