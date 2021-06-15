櫃買15日通過振宇五金上櫃案 19:092021/06/15 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心6月15日審議通過振宇五金公司（2947）上櫃案。 根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，推薦證券商是元大證券、富邦證券及第一金證券，申請時資本額1億7,268萬元。 振宇五金公司2020年營收為15億8,283萬元，稅後盈餘為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。2021年第一季營收為4億1,502萬元，稅後盈餘為3,162萬元，每股盈餘為1.83元。 櫃買15日審議振宇五金上櫃案 《熱門族群》台積電除息前鋪紅毯 概念股灑花 #振宇五金 #上櫃案 #櫃買中心 #稅後盈餘 #每股盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 官股券商大賣超62億元 連3賣超102億元 20:582021/06/15 財經 美股帶動 印度股市再創新高 13:192021/06/15 財經 《汽車股》東陽前5月每股稅前盈餘0.62元 09:442021/06/15 財經 證交所董事會一口氣通過四家公司上市案 16:562021/06/15 財經 勞工紓困貸款 合庫、一銀、元大銀線上申請爆大量 19:102021/06/15 財經 申請所得稅復查 需在7月30日前提出 18:302021/06/15 財經 高端股價「上沖下洗」炒股傳言四起 檢方展開調查 20:462021/06/15 社會 泰谷、點序兩檔股票自6月16日起預收款券 18:102021/06/15 財經 1分鐘讀財經》長榮爆發力多驚人 造船量幹掉對手曝全球排名 08:172021/06/15 財經 《集中市場》外資續買超百億 台股上望17400點 15:072021/06/15 財經 《熱門族群》萬海解脫開攻 貨櫃三雄天價不設限 15:242021/06/15 財經 財經熱門新聞 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波出貨時機 - 財經 航運再陷噩夢 鹽田港卡船未解 澳洲罷工雪上加霜 - 財經 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 疫情重創 工總嘆陷新五缺困境 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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