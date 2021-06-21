瑞典國會今天以181票通過對總理的不信任案，總理勒夫文將在一週內做出決定，辭職或進行選舉。勒夫文成為瑞典史上第一個因不信任案通過面臨下台的總理。

極右黨派瑞典民主黨（Sweden Democrats）17日提出對勒夫文（Stefan Lofven）進行不信任投票，得到偏右政黨溫和黨（Moderates Party）與基督教民主黨（Christian Democrats）的支持。

左派黨（Left Party）因為執政黨的房租政策沒有達成滿意的解決方案，加入偏右黨派集團，對勒夫文投下不信任票，成為壓倒勒夫文內閣的最後一根稻草。

經過一個週末的協調，瑞典國會今天對勒夫文的不信任案投票，以原先預料的181票通過瑞典史上第一次對總理的不信任案，4個政黨無人跑票。

這次不信任案受到不少質疑，除了在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情尚未得到完全控制的情況下就召集國會議員進行表決，明年就將舉行下一屆國會大選，不信任案可能帶來額外選舉，引發浪費資源的質疑，而左派黨與偏右集團合作也遭到許多批評。

批評者認為，左派黨在房租議題上與偏右集團沒有交集，也不願對執政集團的提議妥協，在沒有任何備案下對勒夫文進行不信任投票，是造成此次政治危機的主要原因。

左派黨黨主席達格斯達（Nooshi Dadgostar）對此表示，左派黨自2018年上一屆大選後，就在許多議題上對執政集團做出各種妥協，包括同意勒夫文擔任總理。然而，在房租議題上，左派黨從兩年多前就不斷爭取與執政政黨對話，左派黨不同意房租由市場機制決定，但從未受到執政集團重視，這次支持不信任案是不得不的決定。

依照瑞典憲法規定，勒夫文目前有兩個選擇，一是辭職下台，由國會議長協調各黨，組織新內閣；二是宣布舉行額外選舉，依照規定，額外選舉必須在不信任案投票後3個月之內舉行。

勒夫文在不信任案通過後的記者會上表示，不信任案通過，使得許多正在進行的重要法案受到影響，他很遺憾。他會在接下來一週跟其他執政政黨討論，他與內閣將會以瑞典國家利益為優先考量，做出對國家最好的決定。

他也重申，瑞典政治中，沒有任何政黨有絕對多數，因此妥協相當重要，每個政黨都應該了解政治有得有失。

2018年的大選中，瑞典民主黨票數大增，使得國會政黨集團重新洗牌，瑞典國會花了4個月的時間才組成內閣。