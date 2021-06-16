針對大陸鞍鋼7月份盤價開跌盤，中鋼執行副總經理黃建智認為，大陸經濟面仍處上行階段，鞍鋼的7月盤可以解讀為鞍鋼自身短期的動作與調節，不需要擔心。

此外，國際鐵礦每公噸已到222美元，且美國熱軋行情每公噸已到1,979美元，逼近2000美元，預期歐美暑假解封後，消費將大爆發，用鋼需求將有更亮眼成長。