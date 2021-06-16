針對大陸鞍鋼開跌盤 中鋼：不需要擔心 12:312021/06/16 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對大陸鞍鋼7月份盤價開跌盤，中鋼執行副總經理黃建智認為，大陸經濟面仍處上行階段，鞍鋼的7月盤可以解讀為鞍鋼自身短期的動作與調節，不需要擔心。 此外，國際鐵礦每公噸已到222美元，且美國熱軋行情每公噸已到1,979美元，逼近2000美元，預期歐美暑假解封後，消費將大爆發，用鋼需求將有更亮眼成長。 《國際金融》歐股連8漲 再創高 《金融股》高檔賣壓出籠 宏遠證窘貼息 #中鋼 #鞍鋼 #大陸 #開跌 #擔心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美商務部長：正與大陸接觸 爭取中方解除波音737 MAX禁令 11:362021/06/16 兩岸 《期貨》三大期指聯袂開低 6月台指期跌73點 09:102021/06/16 財經 《類股》中鋼盤價開平穩市 鋼鐵軍團士氣振 10:182021/06/16 財經 《超越》大陸票房奪冠 《男戀》緊追在後 04:102021/06/16 娛樂新聞 逾7成兩岸女性 認同永續投資 04:102021/06/16 焦點新聞 5G手機殺破7千 滲透率上看8成 04:102021/06/16 財經焦點 社評／妖魔化大陸 錯把疫苗當武器 04:102021/06/16 焦點新聞 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 05:462021/06/16 財經 台灣人在大陸》再無台粽飄香的第二年 08:192021/06/16 兩岸徵文 不斷更新》檢調要查內線 高端殺至跌停 09:052021/06/16 財經 世足資格賽》吳俊青破門 中華男足1球惜敗科威特 06:032021/06/16 體育 財經熱門新聞 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 - 財經要聞 - 工商時報 台灣全身壞了了？眼前1危機解除 謝金河洩6字有救了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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