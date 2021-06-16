《商情》憂產量降 周三玉米電子盤收揚 14:332021/06/16 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 產量降的擔憂，周三玉米小麥電子盤收揚，其中玉米期貨受美國中西部部分地區不利天氣影響，可能導致產量下降擔憂的支撐，而小麥四日來首次上漲，大豆小幅走跌。 周三(6/16)截至台北時間14:00，最活躍的玉米期貨漲0.26%，至669.25美分，盤中高點675.5美分，最低669美分；最活躍的大豆期貨跌0.26%，至1462美分；最活躍的小麥期貨漲0.49%，至664.75美分。(商品行情網) 《商情》技術性買盤 紐約棉花止跌反彈 《商情》黃金亞洲電子盤持穩 #產量 #小麥 #活躍 #電子盤 #收揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 標普500、那指失守歷史高點 08:532021/06/16 財經 貨櫃三雄逆勢上揚 台股早盤在平盤附近震盪 09:202021/06/16 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 11:092021/06/16 財經 《熱門族群》塑化二線當道 台聚家族喊衝 10:352021/06/16 財經 台股午盤後急挫百點 台指期壓低結算機率高 13:112021/06/16 財經 《熱門族群》碩禾漲停點火 太陽能族群發燙 11:092021/06/16 財經 《電子零件》Whitely壯大 嘉澤H2營運穩當當 12:172021/06/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：四維航、碩禾、國碩、安集、東森、華擎 10:012021/06/16 財經 《類股》不鏽鋼價揚 加工廠Q2獲利續看俏 12:002021/06/16 財經 《國際產業》本季獲利展望不如預期 甲骨文盤後下挫5％ 09:442021/06/16 財經 《電子零件》新品出貨 健和興Q2勝Q1、H2會更好 09:272021/06/16 財經 財經熱門新聞 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 航運老大爆超狂目標價 專家這1句散戶要聽進去 - 財經 家數、規模近年罕見 31家大股東 5月忙加碼 - 財經要聞 - 工商時報 紓困貸款很難辦？他跑4家全落空 網揭1原因：銀行最怕這種 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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