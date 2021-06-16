產量降的擔憂，周三玉米小麥電子盤收揚，其中玉米期貨受美國中西部部分地區不利天氣影響，可能導致產量下降擔憂的支撐，而小麥四日來首次上漲，大豆小幅走跌。

周三(6/16)截至台北時間14:00，最活躍的玉米期貨漲0.26%，至669.25美分，盤中高點675.5美分，最低669美分；最活躍的大豆期貨跌0.26%，至1462美分；最活躍的小麥期貨漲0.49%，至664.75美分。(商品行情網)