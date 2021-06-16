《商情》供應增加 周三銅價續跌 15:072021/06/16 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因擔心全球最大金屬消費國中國，將釋出銅、鋁和鋅等金屬儲備庫存，用以穩定價格，預料供應增加下，致周三倫敦(LME)銅價續跌。 另外，通貨膨脹上升導致投資資金從市場退出的情況下，對美國政策收緊的擔憂也給價格帶來壓力。 周三(6/16)截至台北時間14:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.57%，報每公噸9,519.5美元，盤中最低一度報每公噸9,495美元。(商品行情網) 《期貨》三大期指聯袂開低 6月台指期跌73點 《商情》中國遏制通膨擔憂 銅價跌至7周低點 #供應 #銅價 #續跌 #金屬 #LME 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價增加 BDI指數續漲近3％ 10:012021/06/16 財經 人民幣在岸價收市升47點 17:192021/06/16 財經 菜價漲幅最高逾6倍 居家自煮喊苦 04:102021/06/16 地方新聞 《類股》不鏽鋼價揚 加工廠Q2獲利續看俏 12:002021/06/16 財經 《半導體》DDIC下季再漲 外資續讚聯詠、上看700元 10:012021/06/16 財經 《鋼鐵股》報價續漲 新鋼Q2獲利估勝Q1 12:512021/06/16 財經 《類股》中鋼盤價開平穩市 鋼鐵軍團士氣振 10:182021/06/16 財經 《港股》採礦、醫療股下壓 恆指跌0.7％ 16:492021/06/16 財經 《半導體》營收拚季季高 南茂穩揚 11:432021/06/16 財經 《國際經濟》供應瓶頸拖累 德國Ifo下調經濟成長預測 17:402021/06/16 財經 《集中市場》FED決策會議前 外資開溜賣超181.81億元 15:242021/06/16 財經 財經熱門新聞 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 友達、群創殺不停沒救了？內行曝殘酷事實 - 財經 萬海、陽明、長榮別賣太早 老手爆這波下船時機 - 財經 通膨比想像更嚴重？美專家1數據揭真實現況 - 財經 恐怖！長榮爆百萬張巨量 散戶上船機會來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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