因擔心全球最大金屬消費國中國，將釋出銅、鋁和鋅等金屬儲備庫存，用以穩定價格，預料供應增加下，致周三倫敦(LME)銅價續跌。 另外，通貨膨脹上升導致投資資金從市場退出的情況下，對美國政策收緊的擔憂也給價格帶來壓力。

周三(6/16)截至台北時間14:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.57%，報每公噸9,519.5美元，盤中最低一度報每公噸9,495美元。(商品行情網)