瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁今指出，有色金屬的多頭走勢，在今年5月的時候大概見頂了，要再見到像5月中一樣的高點必須要再一次看到四個因素的共振：1.中國需求的旺季、2.以開發國家經濟體的補庫、3.全球豐沛的流動性、4.供給方的限制因素。這些共振因素，其實短期都有受到干擾，所以商品價格要持續沖高事實上是不容易的。

甘清仁分析，鋼價從之前的高位逐漸在2021年底或者2022年上半年回到所謂「生產成本曲線」的支撐，也就是國際鋼價會回到1000美金以下，鐵礦石價格回到150美金以下，銅價回到7000多美金每噸的位置。

當然，全球工業品庫存倒也沒有高到能夠讓上游商品持續大幅崩跌的可能性，所以現在想著從此以後就是大宗商品的熊市，可能也太悲觀了。也因為這樣子，瑞銀證在所謂的大宗商品相關股票佈局上面還是維持了有低估值的狀況，值得買入的建議。

如果要做一個比較，能源油品可能是疫情重啟以後的一個主要受益商品，因此瑞銀證對油價的看法可能比對金屬價格的看法還要來得正面。關於黃金的價格，因為疫情之後，流動性必然會被全球央行有收回的舉動，在這樣的影響下面2022年黃金會回到1700美金每鎊的水準。