周一全球股市回穩，美元走弱，致銅價止跌從上周低位回穩上揚，亦帶動其餘多數金屬價格上漲。在美國聯邦儲備理事會(聯準會/FED)暗示將比預期更快的提前升息收緊貨幣政策，令大宗商品價格對其他貨幣持有者來說顯得更昂貴失去吸引力，加上此前全球最大金屬消費國中國表示將出售國家儲備庫存以管控價格上漲，銅價在5月創下10,747.5美元的記錄高點後，上周急挫8.6%。

分析師表示，銅價在之前高位已經見頂，價格在回歸基本面後趨勢下修，預計今年第三季銅價將位在8,000-8,500美元之間。

終場周一(6/21)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫上漲217美元，報每公噸30,079美元；期鎳上漲296美元，報每公噸17,450美元；期鋅上漲14.5美元，報每公噸2,837美元；期鋁上漲18.5美元，報每公噸2,403.5美元；期銅上漲34.5美元，報每公噸9,180美元；期鉛下跌1美元，報每公噸2,156.5美元。(商品行情網)