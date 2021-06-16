雲林縣虎尾鎮是縣內主要的花卉生產地，其中洋桔梗夏季產量占全國30％，但受疫情影響，全台廟宇祭拜、婚喪喜慶、學生畢業典禮等活動都暫停，花卉買氣大減，雲林縣政府為協助銷售洋桔梗，16日輔導產銷班推出洋桔梗花束團購方案，幫助花農度過難關。

雲林縣長張麗善指出，以往大家對雲林縣農產品的認識多在水稻、蔬果及雜糧，其實花卉產業在雲林也占有重要地位，例如蝴蝶蘭、文心蘭、國蘭、洋桔梗等，大多以外銷為目標，出口國家包含日本、韓國、大陸、澳洲、歐美等，為雲林農業產值增添好成績。

其中虎尾鎮為縣內重要洋桔梗生產地，由數個產銷班組成，經縣府、農糧署、農業改良場及虎尾鎮農會多年輔導，以設施生產栽培，並建立洋桔梗、小黃瓜、小番茄輪作的夏菜冬花模式，生產情況穩定，年外銷數量可達60至70萬支，是縣內優質農產栽培的示範基地。

不過面對疫情嚴峻，洋桔梗每支價格從上個月母親節最高峰的40元一路下跌，現在1支不到10元，已跌至成本以下，農民表示，平常1支都保持在2、30元，但疫情造成百業蕭條，加上婚喪喜慶幾乎停擺，花卉購買量可說是跌到谷底「情況從沒有這麼悲慘過」。

縣農業處長吳芳銘指出，洋桔梗嬌而不媚，有著寧靜、淡泊、優雅、純真的氣質，象徵著永恆之愛。為了減少花農損失，希望大家可以多採購洋桔梗花束，除了能幫助花農外，同時也能用療癒的花卉陪伴大家度過疫情，團購1束100元約8至10支，隨機配色不挑色，滿10束可配送到指定地點。