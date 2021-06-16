為籌募推動疫後經濟復甦所需的資金，歐盟周二發行200億歐元(242.6億美元)的復甦基金債券，締造史上機構債單筆發債金額的新高紀錄，由於投資需求強勁，發債後掛牌首日價格應聲大漲。

10年期的歐洲復甦基金債券額度共200億歐元，標售殖利率為0.086％，總共吸引1,420億歐元的認購標單，金額同樣逼近歷史新高。該批債券周三在次級市場掛牌，開盤跳空開高，殖利率盤中一度大跌近6個基點，報0.035％。債券價格與殖利率呈反向連動。歐洲復甦基金債券總共將發債8,000億歐元，預計在2026年底前完成發債，周二為第一批發債。

一名參與債券承銷的銀行家表示，「發債規模如此龐大，發債後首日次級市場價格馬上大漲，這樣的表現連我們都有點意外。」該名銀行家還指出，歐洲央行(ECB)上周宣布第三季維持加快購債的決議是刺激市場需求的另一個主因。受此影響，歐洲政府公債周三全面走高，德國指標10年期公債殖利率下滑近1個基點至-0.24％。儘管美國通膨率竄升，歐美債市殖利率近幾周連連下滑。聯博(AllianceBernstein)基金經理人桑德斯(Nick Sanders)指出，「歐洲債市未來3個月的走向主要取決於美國債市的變化，投資人將聚焦於聯準會對縮減購債與通膨目標的看法。」歐盟復甦基金債券發債計畫象徵歐盟財政管理的一項重大里程碑，其為第一個代表所有成員國為因應疫情共同發行的債券。德國與荷蘭等較富裕的國家一開始反對該項發債計畫。

周二發債籌措的資金將分給歐盟成員國，用於協助各國經濟加快疫後復甦。

不過，歐盟的紓困規模與推出的時機飽受批評，相較於美國已投入數兆美元用於紓困，歐盟8,000億歐元的復甦基金現在才開始募集與撥款。