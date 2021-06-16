負責疫苗採購的菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加維斯昨天說，菲國至今收到1270萬5870劑COVID-19疫苗。其中，750萬劑為中國科興疫苗，約占疫苗總數的59%。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，加維斯（Carlito Galvez Jr.）在參議院全體委員會報告時說，菲律賓至今施打704萬5380劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，逾510萬人接種至少一劑疫苗，逾190萬民眾已接種兩劑疫苗。

菲律賓人口約1億1000萬。這項數據顯示，菲國首劑疫苗接種率約4.64%。

另據GMA新聞網報導，加維斯說，6月底前，預計還有約640萬劑疫苗將抵菲，其中400萬劑是科興疫苗，202.8萬劑是阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，25萬劑是莫德納（Moderna）疫苗，15萬劑為俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗。

馬尼拉當局與科興、莫德納和研發俄羅斯衛星-V疫苗的莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）簽有採購協定。加維斯透露，科興疫苗每劑採購價700披索（約新台幣403元）左右。

雖然菲律賓收到的COVID-19疫苗近6成是科興疫苗，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）接種的卻是中國捐贈的中國國藥集團疫苗。

杜特蒂於5月3日接種首劑疫苗時，菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）尚未核准緊急使用國藥疫苗，因此引發抨擊。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）2月報導，杜特蒂維安小組成員早在去年9月就接種走私來菲的國藥疫苗，但菲律賓食藥局今年2月才在維安小組申請下核發特別許可，讓維安小組成員和家人可以施打中國捐贈的1萬劑國藥疫苗。

杜特蒂接種的是中國捐贈的另一批1000劑國藥疫苗。菲律賓食藥局直到6月7日才核發緊急使用許可給這批疫苗。

菲律賓今天通報新增5414例COVID-19確診、158人不治；累計確診病例為133萬2832例、2萬3121人病逝。