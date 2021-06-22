立陶宛政府今（22）日宣布，將捐贈台灣2萬劑AZ新冠疫苗，預計9月底之前配送。

路透社報導，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）今日在直播的政府會議上宣布，立陶宛將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，指出在回應台灣的請求下捐贈疫苗，預計9月底以前會配送。

席莫尼特表示：「我們希望可以做更多，但我們做我們所能做的。」

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）稍早也在推特發文表示，雖然只是很小的舉動，但他很驕傲立陶宛能在對抗新冠疫情的過程中展現與台灣人民團結一致，推文最後他寫道：「愛好自由的人們應該互相關照。」

This morning the 🇱🇹 Lithuanian Government approved donation of 20 thousand vaccines to 🇹🇼 #Taiwan. I am proud that we can albeit in a small way to show solidarity with the Taiwanese people in combatting the COVID-19. Freedom-loving people should look out for each other! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) June 22 2021

立陶宛5月宣布今年將在台灣設立貿易代表處，此舉激怒北京。

2020年春天新冠疫情初蔓延全球之際，台灣曾捐贈立陶宛10萬片醫療級口罩，當時擔任立陶宛外交部長的林克維丘斯（Linas Linkevičius）還特別以繁體中文發布推文表達感謝。

不只台灣，立陶宛5月也決定要捐贈烏克蘭10萬劑疫苗、捐贈喬治亞1.5萬劑疫苗、東歐小國摩爾多瓦（Moldova）1.1萬劑疫苗。

（持續更新）