2機車騎士在路中央相撞，機車倒地，所幸2騎士僅皮肉傷，在現場等待警方處理。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

公車當時急停在車禍現場前方，救護車獲報也趕抵現場。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮區昨晚發生一起車禍意外，紀姓機車騎士昨晚近9時許，騎車經過草衙二路時，欲起步左轉向北行駛，和由北向南直行的吳姓騎士當場相撞，2人連車帶人摔倒在地，機車橫躺在路中央，當時剛好有1輛公車駛來，見前方車禍，迴轉閃過，所幸2騎士僅皮肉傷無大礙。

警方調查，該起車禍發生在昨晚8時54分許，當時紀姓騎士和吳姓騎士在草衙二路422號前相撞後，連人帶車倒地，其中紀男機車左側車身和吳男機車車頭有些微凹損，2人手腳擦挫傷。

當時剛好港都客運1輛12路公車駛過車禍現場前方，見2輛機車倒地，立即迴轉；目擊者表示，當時他開車經過車禍現場時，只看到公車在他前方緊急迴轉，等公車開走後，就看到路中央倒了2輛機車。

救護員到場，受傷的2名騎士僅皮肉傷，婉拒就醫治療，警方初步研判車禍肇責是紀男行駛前，未禮讓直行行進中的吳男機車所致，詳細肇責由警方釐清中。