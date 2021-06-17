三名知情人士指出，德國電信(Deutsche Telekom)正在為新設一家公司尋求投資人注資，該公司旨在改造德國網路電纜，協助現代化網路基礎建設。

該交易是德國追趕西班牙等國的努力計畫。西班牙已經鋪設了高科技的光纖電纜，而德國仍受困於老舊的銅線。

消息指出，德國電信和其顧問德意志銀行正在接洽投資人，包括荷蘭基金APG和PGGM，加拿大的Brookfield和CDPQ等投資人，以及其他主權財富基金。

消息指出，德國電信初步計畫是對400萬戶家庭鋪設光纖網路，投資人將投資相當於該計畫的半數股權。德國電信正循著西班牙電信(Telefonica)的策略，與投資人達成類似協定，協助先支付網路升級費用。

德國電信和德意志銀行皆拒絕評論。同時，德國電信也正著手出售T-Mobile荷蘭業務，以削減債務，釋放現金用於網路基礎建設。

在光纖方面，德國電信一直是落後者。該公司押注於改善銅纜，提供網際網路連接，直到2019年才轉向專注於傳輸更快速的光纖纜線。

此行動是德國企業轉向求助外國投資者，為部分基礎設施融資的趨勢之一部分，這些網路基礎設施讓能源等產業保持運轉。