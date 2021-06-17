河南省商丘市睢陽區人民法院近日在裁判文書網，公開一份刑事判決書，顯示住在河南商丘市的大陸畢業生逯某從2019年11月起，對淘寶實施長達8個月的數據爬取，並盜走大量使用者資料。在阿里巴巴注意到這一問題前，已有超過11億8千多萬條包含數位ID、淘寶暱稱、手機號碼等客戶資訊洩露。

而被盜取的這11.8億條數據被拿去做什麼了？另一名住在湖南省瀏陽市，並僅國中畢業的黎某利用這些資訊，建了1100個微信群，每個群90到200人不等。每天用機器人在群裡發淘寶優惠券，賺取返利，在8個月內獲利34多萬元人民幣。

根據《中國基金報》報導，最終，逯某和黎某被河南警方逮捕，並發現逯某電腦裡通過其開發的軟體抓取淘寶客戶的數位ID、淘寶暱稱、手機號碼等淘寶客戶資訊共計11億8073萬8048條。

實際上，這並不是淘寶第一次被惡意地爬取淘寶數據。2019年5月，阿里媽媽在進行違規排查過程中，發現部分淘寶客在無線APP端未經授權抓取淘寶購物車、我的最愛等並惡性宣傳做淘寶客推廣的行為；甚至2013年時京東也發生過類似案件。資料外洩包括密碼、手機號碼、電子郵件地址、用戶名等。