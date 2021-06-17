台灣人權促進會和國際特赦組織今上午召開世界難民日記者會，呼籲政府應該透過修法或建立難民庇護制度；被問到是否會有中港澳人士利用難民機制滲透台灣？台灣人權促進會會長周宇修認為，若要紅色滲透，大可用商業身份進來，透過難民法機制，不是一個理想選項。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，目前看到行政院或在立法院提出來難民法草所適用對象，不包括中國人以及港澳人士，因為我國憲法規定，並沒有把中國及港澳人士視為外國人，所以目前至少在官方公開的版本裡，並不包括這些人，所以所謂的紅色滲透在這部難民法中，根本就不存在。

她說，目前中國人是適用兩岸人民關係條例，港澳人則是用港澳條例，所以如果今天要讓這些人可以直接適用難民法，就必須把這兩個法條修改，所以這是一個前提的條件。

周宇修指出，一定會有人憂心利用難民法機制鑽漏洞，如果有機制，當然會去設計一些。認為有必要限制的要件，例如去看看到底這個個案尋求庇護是不是真的？而他們現在遇到的案子其實都是跟國際救援組織合作，在國際資訊這麼公開、透明狀況之下，要去確認當事人相關背景或陳述的事情有無發生，其實不會是一件完全做不到的事情。

他強調，如果真的要透過這個機制來滲透台灣，這不是一個非常理想的選項，例如如果真的是紅色滲透，大可用台商或其他的商業的身分進來，那更不會有人去做很嚴格的審查。所以在整體考量之下，這個機制推動還是有必要。

今天記者會催生難民法，呼籲政府應該透過修法或建立難民庇護制度，會中邀請到一名衣索比亞裔、希望台灣能夠提供庇護的Tesfay Kiros。衣索比亞自去年11月初開始陷入內戰，國際社會不斷報導饑荒、種族屠殺，目前面臨跟Tesfay相同情況、在台灣的衣索比亞人，據表示有數十位。

他表示，住在台灣已經超過3年，正在大專院校攻讀營建工程。去年開始，也就是七個月前，位於衣索比亞Gondar城鎮的家鄉，正因衣索比亞聯邦政府與鄰近Tigray省政府的政治衝突，而面臨嚴重的武力攻擊。

他說，預計明年9月完成博士學程，在此之後將面臨艱難的抉擇，因為按照目前衣索比亞局勢，返家將危及我的人身安全與我的就業環境。讓處境更加堪憂的是，他曾發表過文章，評論國家的政治與社會結構。「因此我企求能尋得留在台灣的機會，透過工作居留或是難民庇護，希望台灣能理解我的處境。」