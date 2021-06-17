2021全球電競運動領袖峰會暨騰訊電競年度發佈會近日在海口舉行。根據《新京報》報導，在峰會上發佈的《2021中國電競運動行業發展報告》顯示，2021年大陸電競用戶預計達到4.25億，將成為核心電競愛好者最多的區域，人數達到9280萬。同時2021年全球電競賽事營收規模將達到10.84億美元，大陸憑藉3.6億美元的預計收入將成為全球賽事收入最高的電競市場。

騰訊集團高級副總裁馬曉軼在會上表示，電子競技正在成為一個全新的「超級數位場景」，開始和日常生活產生更多的交集，在不同場域創造更多的價值和可能。

馬曉軼指出，統計發現電競用戶中有明確喜好的電競選手或電競戰隊的占比超過3成，這個數據在足球領域是4成，顯示兩者已經非常接近。

而前述報告也顯示，大陸電競使用者分析上，是以男性與年輕用戶占多數，可以更快地接受新鮮事物。如今電競已然成為帶動各地旅遊和消費的新型方式，為城市發展帶來新動能。主題電競產品也深入消費者日常生活。