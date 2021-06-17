PLATTS報導，在油價成本支撐，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價盤整走堅，包括PVC、PE、PP報價持平抗跌；惟ABS、PS買盤趨緩，報價下跌20、40美元；EVA也在追價買盤縮手下，報價下跌30美元，每噸達2,495美元。

分析師認為對照當前原料走勢，乙、丙烯報價下滑60、62美元，每噸價格各為925美元、1,013美元：仍以PVC、EVA及AN、MMA利差相對勝出；台塑、華夏、聯成、台聚、亞聚營運走堅有撐。

廠商表示，6月是第二季最後一個月份，大陸部分省市能耗雙控政策有收緊的可能，電石生產或受到限制，加之近期PVC生產企業開工率有所恢復，電石供需存偏強預期，價格或將穩中上行，進而對PVC成本端帶來支撐。

此外，今年PVC已有一半產能進行檢修，但新疆、內蒙等主產區檢修進度低於整體平均水平，後期有檢修的可能。

台塑指出，第三季MMA有5家同業歲修，合計年產39.8萬噸，占亞洲產能10.6％，加上歐美MMA市場供應仍有缺口，同業日本三菱化學持續自亞洲調貨支援，亞洲MMA供應偏緊。惟近期原料丙酮價格大跌，加上中國大陸浙江石化9萬噸新產能預計8月投產，後市行情持穩。

大陸今年太陽能裝機量的目標設在155-170GW，比起2020年成長二成多；但上半年受到太陽能相關原物料價格高漲，模組廠拉貨趨緩，裝機進度落後，目前客戶態度趨正向，認為下半年會跟去年狀況一樣，加速補進度，使太陽能裝機量有爆發性成長，將有助於太陽能級EVA的出貨升溫。