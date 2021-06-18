受惠於疫情之下自煮需求，全家(5903)蔬菜店業績已翻倍成長，全家亦自即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」再提供近40款蔬菜商品，希望能推升相關產品業績成長。

根據東方線上針對疫情消費行為調查顯示，隨著疫情升溫，有50%民眾因宅居時間拉長，開始自煮準備三餐，對蔬菜需求急升，加上隨著各縣市菜市場逐漸實施分流，對於假日才有空採購的上班族更造成困擾；全家便利商店鮮食二部部長林鴻成表示，對比疫情三級警戒前，「全家」蔬菜店業績已翻倍成長，自5月底起於線上開始販售「玉美蔬菜箱」，更創下500箱3分鐘完銷的佳績，顯示宅居開伙已逐漸成為固定行為。

全家表示，觀察消費者期望就近買菜、免群聚需求，自即日起於全台約200間販售生鮮蔬菜商品的「超市機能店」，提供近40款蔬菜商品，包括「玉美生技」近10款有機葉菜類商品，以及「小青農場」、「台糖」等知名品牌合作推出近30款的生鮮蔬菜商品，可供選擇。

再者，全家今年以友善食光2.0推出友善地圖，為持續惜食愛地球，即日起將生鮮蔬菜全品項近40項商品導入時控條碼，加入友善食光機制，包括玉美生技、小青農場、台糖等品牌商品，考量消費者對於蔬菜商品需提早購買、預留烹調時間的特性，故依照各種類保存期限，設定在各商品到期前55小時，結帳就可享友善7折優惠，消費者只需認明橘黃色友善食光貼紙就可選購，預計今年第3季再將生鮮蔬菜加入友善地圖，讓消費者可以在「全家」APP更方便查詢存貨量、快速購買。

受到本土新冠肺炎疫情影響，全家自結5月合併營收為71.5億元，雖較4月成長1.71%，但年減2.16%，累計前5月合併營收為350.31億元，年成長4.25%。

全家表示，全國三級警戒至6月底，防疫政策將持續影響整體民生消費市場，公司將推出相應多元商品、虛實融合的管道、以及快速低接觸的購物體驗求，以驅動營收成長。