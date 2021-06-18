李姓Uber司機18日凌晨4點多，因行車糾紛遭人毆打其車輛遭受毀損。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市20歲李姓Uber司機18日凌晨4點多，載客在北區中清路與文武街口，與1輛賓士轎車發生擦撞，李男遭對方1車共5人以徒手方式毆打，並使用皮帶之鋼頭砸損其自小客車，隨即逃逸，導致李左邊臉頰挫傷、頭部不適，警獲報趕抵時涉嫌打人一方已逃逸，警調閱附近監視器，3小時內查緝到案，依涉嫌恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦。

台中市警第二分局指出，當時李男在路旁，慌張地向巡邏經過的永興派出所員警報案指稱，他被人打了，身上還多處受傷，警方立即派遣文正所線上警力趕赴現場查處，發現肇事雙方均已離開現場，並於周邊路段梭巡，並未發現可疑人車。

警方指出，經調閲案發現場周邊監視器畫面，查獲肇事賓士車輛車號，並於3小時內將打人的30歲周姓車主（有毒品前科）等5人陸續帶回警所訊問，釐清案情。

李男向警方指稱，他當時駕駛自小客車在中清路與文武街與賓士車不慎發生碰撞，對方駕駛疑似心生不滿，1群5人以徒手方式毆打他，導致左邊臉頰挫傷、頭部不適，並使用皮帶之鋼頭砸損其自小客車，造成車後方玻璃破損及右前方保險桿受損，立即報警處理。

經警方瞭解，周與4名友人案發當時是到中清路與文武街口附近大樓訪友，離去時與李男發生行車糾紛；警方現場對李男施以酒精測試，酒測值為0，周男係由代理駕駛駕駛，本案有關交通事故部分交由交通分隊處理中。

警方指出，另現場有違反規定未戴口罩情事，警方將蒐集相關影像證據函請權責機關裁處，全案警方將周男及其涉案4名友人等5名犯嫌，依涉嫌恐嚇、傷害、毀損及妨礙自由等罪嫌移送地檢署偵辦。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，暴力無法解決問題，應循正當途徑報警處理，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，維護治安。