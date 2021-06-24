警方在高鐵烏日站逮捕準備再度難下犯案的黃姓車手。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

年僅21歲的黃姓車手被警方在高鐵烏日站攔截逮捕。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市前鎮區1名70歲陳姓婦人遭詐騙集團「亂槍打鳥」鎖定，對方聲稱婦人帳戶涉及洗錢案，須核對金飾等財產數目，若數目不對就要將其財產沒收充公，陳婦信以為真，捧著價值180萬的30兩金飾面交車手，家屬報案，警方5天後逮到車手，但金飾早已不知去向！

警方指出，家住前鎮區的陳姓婦人，6月17日傍晚接獲詐騙集團「假檢警」詐騙電話，對方假冒是台北地檢署檢察官，聲稱婦人帳戶涉及洗錢案，帳戶被列為警示帳戶，並以核對金飾等財產數目為由，向婦人誆稱「若數目不對就要沒收其財產充公」，陳婦因喪偶和女兒同住，當時女兒不在家，陳婦被對方騙得團團轉，將早年辛苦當勞工買下約30兩金飾裝在袋中，和歹徒相約在瑞北路住家附近巷弄面交。

當晚女兒返家後，陳婦告知女兒此事，才驚覺遭詐騙，母女倆報警後，前鎮分局警方組專案小組，調閱監視畫面，發現黃姓車手（21歲）得手後搭乘計程車北上台中，將金飾交給詐欺集團上手後，潛逃至桃園中壢汽車旅館藏匿，6月22日警方發現黃嫌又再度搭高鐵南下，研判黃嫌應再度犯案，於是通報鐵路警察局協助。

警方調度警力部署在台中、高雄等地高鐵站周邊，結果在台中烏日高鐵站發現黃嫌行蹤，由鐵路警察局烏日分駐所協助攔檢盤查，順利緝獲黃嫌，但陳婦遭騙金飾早被轉手不知去向，警方訊後依詐欺罪將黃嫌移送後，法院裁定收押禁見。