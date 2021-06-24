【LIVE直播】新北增54例！ 侯友宜記者會最新說明｜2021.06.24

新北市今天新增54例。針對北農、環南市場、北藝工地接連爆發群聚感染，此三起群聚的確診者中有52人住在新北市，新北市長侯友宜今日表示，今日確診案例中仍以家戶感染占5成最多，次多為職場中染疫中占3成5，包含北農9人、環南市場3人，濱江市場1人以及其餘6人。

新北市市長侯友宜在今日的防疫應變會議上表示，今日新增54例，以板橋11人、中和8人、三重以及五股7人、新店6人等，累計總確診人數為6300人，解隔離人數為4270人；而今日確診案例處置，分別為16人住院，另外38人送往集中檢疫中心安置。

至於今日確診者感染源部分，侯友宜指出，仍以家戶感染最多，占27人，約50%；其餘分別為醫療院所5人，約9%；職場19人，約35%，其中包括北農9人、環南市場3人、濱江市場1人、公司4人、商店1人以及司機1人；另有3人是不明感染源，約6%。

另外五股區部分，侯友宜表示這區確診數突然飆高，原因則是因為染疫患者中有一名父親於台北的職場中感染，一人染疫造成家中4人都確診，另外一案為3人，同樣為家庭群聚。

侯友宜表示，雙北是連動的，新北市在北農事件染疫的個案數超過台北，也超過其他縣市，防疫絕對是區域聯防，但新北市一定負起責任，從個案當中的疫調，以及如何防堵傳播鏈繼續傳播下去，面對北農事件，一定更積極、更努力的扛起這個責任，希望趕快把北農的群聚事件做好整個防疫，讓整個疫情能夠得到控制。

侯友宜也表示，安心住宿計畫目前住有202名街友，一半已施打疫苗，市府不僅提供安心住宿及三餐，另也媒合就業、打疫苗，讓他們能夠重返社會。