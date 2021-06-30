Delta變種病毒入侵台灣，中央公布最新邊境管制措施，新北市長侯友宜痛批「做半套」，並呼籲應啟動入境普篩，且要進行2次的PCR檢測，而其他地方首長也不分藍綠向中央建議入境全面普篩。根據一份網路民調顯示，有超過8成網友認為，入境應一律實施2次PCR篩檢，更有7成網友對台灣目前的入境篩檢政策感到非常擔心。

入口網站《YAHOO》以「地方首長主張，入境應一律實施兩次PCR篩檢，你是否贊成?」為題，進行網路投票，投票時間為6月29日至7月3日，截至30日下午4點30分，已有名網友參與投票，結果顯示，非常贊成的網友高達85.2%，還算贊成的網友有7.1%，不太贊成的有2%，非常不贊成的則有1.5%，另外有4.2%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於目前台灣入境篩檢政策，是否會擔心的部分，非常擔心的網友高達70.5%，有點擔心的網友則有14%，不太擔心的有8%，完全不擔心的有2.6%，另外有4.9%網友未表示明確意見。

入境隔離新規定，要求所有入境者取消居家隔離，只能住防疫旅館或集中檢疫所是否合理，有72%網友認為非常合理，覺得有點合理的網友則有9.6%，認為不太合理的有9.4%，認為非常不合理的有4%，另外有5%網友沒表是明確意見。

不過，行政院長蘇貞昌29日到枋山視察疫情狀況時，針對媒體提問陳其邁提出入境普篩可以做到2次，但為何現在不全面普篩，是否與量能有關？蘇貞昌則回應「我們是做比普篩更進一步」，那就是直接隔離而且還要經過2次PCR。