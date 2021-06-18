以色列新創公司MigVax近日宣布其口服 COVID-19 疫苗在囓齒動物的臨床前試驗中表現良好，該公司為以色列科學家在Migal Galilee研究所成立專門開發新冠疫苗的公司。MigVax的傳染病專家兼顧問 Itamar Shalit 教授表示：「該公司未來幾個月內將著手準備人體試驗，該口服疫苗在大鼠試驗上效果很好，我們認為會對人產生同樣的反應。」

該公司的新型口服次單位疫苗，稱為MigVax-101，是利用一種嵌合蛋白，將病毒蛋白呈現給免疫系統，同時產生三種免疫反應。這些反應是黏膜免疫、血液免疫與細胞介導的免疫反應。

在臨床前試驗中，該公司將該疫苗作為口服追加劑用於已經兩次注射SARS-CoV-2表面的棘狀蛋白（S1）的囓齒類動物。結果顯示，與接受口服安慰劑的大鼠相比，使用 MigVax 引起明顯更高的中和抗體。此外，Migvax 的一份聲明表示，與第三次S1加強注射相比，它引發了更有效的中和抗體。

雖然MigVax-101 這種口服疫苗追加劑提供了與注射型疫苗相同的抗體中和水平，但與目前的注射疫苗相比，以滴劑的口服形式它具有顯著的優勢。

一個重要的好處是，MigVax 疫苗會在病毒進入時觸發 IgA 的粘膜免疫，這是一種在體內產生的抗體血液蛋白，有助於抵抗疾病。在 COVID-19 的情況下，病毒透過鼻子和嘴巴傳播，因此接受過口服疫苗會立即在病毒首次進入人體的確切位置引起反應。

根據 MigVax 的顧問Morris Laster表示：Migvax疫苗使用了一種RBD蛋白，這種蛋白很容易適應最新的變種，它還利用了核衣殼蛋白N蛋白（​Nucleocapsid），也可能有助於長期免疫力。

口服疫苗還有其他顯著優勢，從邏輯上講，口服疫苗不需要醫療保健專業人員進行管理，不需要深度冷凍，並且可能更容易被那些不願接受基因或病毒注射的人接受。

Itamar Shalit教授表示，MigVax-101口服疫苗加強劑將幫助世界各地的衛生組織從「恐慌模式」過渡到正常，因為它們能夠降低成本並擴大正在進行的疫苗接種計劃的範圍。