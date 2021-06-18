據消息人士透露，在美國警告太平洋國家，稱一家中國企業參與，將構成安全威脅後，一項由世界銀行帶領的計畫，拒絕授予鋪設敏感海底電纜的合約，承包商流產。

消息指出，前身為華為海洋網路(Huawei Marine Networks)，目前稱為華海通信(HMN Tech)的公司，該公司由在上海上市的亨通光電(Hengtong)持有多數股權；華海通信日前提交了一項7260萬美元的計畫投標，其價格較芬蘭諾基亞旗下的Alcatel海洋網路(ASN)和日本NEC的報價低了20%。華海通信在投標方面處於有利位置。

兩名了解該招標事務的人士指出，由於太平洋島國對華海通信的投標有安全疑慮，讓該計畫陷入僵局。該計畫是通往關島的海底電纜鋪設，而關島是美國領土，擁有大量軍事設施。該計畫也在中美外交領域中引起廣泛注意。

東Micronesia電纜系統是用於改善諾魯(Nauru)、吉里巴斯(Kiribati)和密克羅尼西亞(Micronesia)聯邦島國的通訊。

消息人士指出，有鑑於沒有實際可行的辦法將華為或海華通信排除在競標之外，因此，將所有三個競標者都視為是不合規的。

世界銀行表示，正與各國政府合作，制定下一步的計畫。

中國外交部表示，各方皆響應，包括中國在內的企業都可以參與非歧視性的商業環境。而中企在網路安全上一直擁有良好紀錄。