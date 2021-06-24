Google、Tesla與Apple相繼切入自駕車領域！根據國際機構統計，2020年具備自駕功能的車僅3萬輛，預計2024年將會大幅增加到86萬輛，4年增加25倍以上。而自駕車中又以Level 2等級的車輛成長最為快速，因此將會帶動各式各樣的先進駕駛輔助系統(簡稱ADAS)。富邦證券表示，全球ADAS感測器市場預估也將從2020年86億美元大幅增加到2025年224億美元。

富邦證券表示，由於未來配備ADAS的車輛將大幅增加，預估單一車款搭載影像感測器鏡頭數量，也將從平均的4至6顆大幅提升為8至11顆，感測器畫素規格也將提升到200至250萬畫素，而台廠過往所累積的半導體生態體系，將有助於自動駕駛技術的研發能量提升，且可快速應變的製程能力，因此，在ADAS系統、車用感測器與鏡頭、影像感測器產業，都是具備競爭優勢，值得投資人關注。

目前美國有登錄自駕里程表現最好的公司是Waymo。Waymo過去是Google旗下的子公司，主要是開發自動駕駛技術，透過自行開發的高精密度地圖數據、辨識軟體與光達感測器，讓公司在自駕領域享有領先的地位。Waymo自2017年開始就在不配置安全駕駛員的情況下測試自動駕駛車輛，並於2018年12月於亞利桑那州推出首款自駕叫車服務Waymo One。2020年10月Waymo更在美國亞利桑那州推出無後備駕駛的自駕派車服務，目前每週已經可提供數百次全自駕載客服務。截至2020年底，Waymo旗下的600輛車已完成實際道路行駛里程約2,000萬英里，其中610萬英里屬於Level 4等級的測試。

根據汽車工程學會SAE制定標準，自動駕駛可分為6個等級，其中Level 3等級是一個分水嶺，Level 3等級以上由電腦負責駕駛，人類只是輔助。簡單說明一下Level 2等級與Level 3等級的差異。舉例而言，具備Level 2等級的自駕，車輛主要操控者是人類，車輛僅提供智慧主動安全功能，包含ACC主動車距控制系統、車道維持系統、主動緊急煞車輔助、全自動泊車、盲點偵測、前方碰撞警示等。而Level 3等級的自駕，是電腦可在有限制的條件下負責車輛的操控，人類只需在系統發出接管請求時及時進行接管。目前有銷售Level 3等級的車商為Honda ，已獲得日本政府批准可搭載於量產車上。另外，Audi A8的AI系統則為另一個在Level 3等級領先的技術，但尚未獲得德國核准上路。

富邦證券表示，除了地圖數據，Tesla在自駕的核心處理器與感知套件都花費極大的心力。包含在2019年公司發布自行設計具有雙晶片的自動駕駛系統模組，與之前採用的NVIDIA晶片相比，自家晶片顯著降低了GPU功耗。而Tesla的感知套件則是具有8個相機模組、1顆毫米波雷達、12個超音波雷達。

一般汽車如果要具備自駕功能，主要會需要硬體有行車電腦、感測套件，軟體則有高精密度地圖數據、辨識軟體。其中感測套件主要是配備大量的光達、雷達、相機模組。以Waymo最新發表的第五代自駕系統Waymo Drive為例，目前具備Level 4等級自駕能力，其中包含了AI自駕軟體平台、運算處理器、感知套件。其中感知套件使用40個感測器，包括5顆光達、29個相機模組、6顆毫米波雷達，遠程相機鏡頭更可辨識500公尺遠的交通標誌。Waymo透過自家研發的高精密度地圖數據、辨識軟體與感測器做結合，促使公司持續在自動駕駛保有領先優勢。