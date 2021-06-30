隨著淨零碳排趨勢興起，企業紛紛投入綠色製造，各國也積極發展綠色能源。有鑑於企業綠色生產製造中，對於綠色能源的大量需求，經濟部技術處積極運用科技專案開發綠能相關技術，透過科技專案及A+企業創新研發淬鍊計畫支持工研院攜手錸德科技公司、邦泰複合材料公司、聚隆纖維公司等公司，共同開發出全國首創在濱海場域使用的耐候耐蝕雙玻璃太電模組工程塑膠邊框新材料，其具有高強度、高絕緣、環保可回收、耐腐蝕等優異特性，可延長濱海場域太陽能模組使用壽命，搶攻再生能源新商機。

臺灣是全球高科技產業發展的重要區域，面對國際供應鏈的綠色製造要求，再生能源是維繫國際供應鏈的關鍵，為了擴大再生能源推廣，經濟部技術處持續運用科技專案資源持續發展新能源技術，協助我國積極邁向2025年太陽光電裝置容量達200億瓦（20GW），再生能源占比提高到20%的目標。為了有效開發太陽能電力，近年來已積極在濱海場域佈建太陽能發電系統，然而傳統太陽光電模組的鋁金屬邊框易因環境高鹽分導致腐蝕損壞，工研院執行經濟部科技專案進行創新工程塑膠邊框材料及製程的開發，可延長濱海場域太陽能模組使用壽命，此外也攜手三家上中下游廠商建構研發聯盟與產業價值鏈雛型，將可透過濱海場域的建置，打造國產化工程塑膠新材料於太陽能模組應用之供應鏈，力助臺灣產業打進國際市場。

工研院材料與化工研究所所長李宗銘表示，臺灣日照量高，具有發展太陽能的優勢，然而太陽能板因使用年限長，需長時間承受日曬雨淋，提升耐久性與可靠度是材料發展關鍵要素。工研院研發出國內首創耐候耐蝕尼龍工程塑膠邊框新材料，結合創新加工成型技術應用於高耐候太陽能模組邊框。工程塑膠邊框複材拉力強度表現優於國際大廠，並通過國家標準VPC標章測試驗證，使太陽能模組適用於濱海場域、岩灘、離岸等高濕高風壓高鹽害之嚴苛環境，帶動綠電發展新商機。

耐候耐蝕尼龍工程塑膠邊框不僅高絕緣且耐久性提高，其成型製程較傳統鋁邊框擠壓加工節能，未來模組汰役後的工程塑膠邊框還可回收再利用，目前於澎湖高鹽分腐蝕濱海地區進行實際場域驗證，未來預估濱海場域將有100萬套以上的太陽能模組建置，據此搶攻沿海場域太陽能發電市場的龐大商機，迎接太陽光電新世代。