萬海航運為提升東京港大井5號碼頭船邊貨櫃裝卸效率，正式啟用三部新型堆高機，汰換現役舊式堆高機具，以確保裝卸作業安全及提升效率。萬海表示，未來還將配置先進前後線機具設備與系統，持續提供優良作業服務品質，為客戶打造高效率、智能及環保的港埠裝卸服務。

台股加權指數今日再衝新高，貨櫃三雄更是同時亮燈，萬海今日漲停後，市值也突破7000億元，超越國泰金、富邦金兩家金控，成為台股第9大市值公司。國內法人最新報告則繼續看好萬海，調高目標價格再創新天價來到411元。

萬海表示，近年因東京港整體貨量持續成長，港灣週邊的交通壅塞問題越發嚴重，萬海去年開發與導入預約系制度，在東京港是唯一提供此服務的碼頭，透過資料預審，讓櫃場可事先進行翻櫃以降低壓櫃比率，大幅減少司機等後翻櫃時間，使交領櫃作業更加流暢。在碼頭外圍亦提供專用車道讓預約車輛可以優先進入櫃場，分散尖峰車流需求，避免集中壅塞於同一時段，藉以提升港區的作業效能。