古特瑞斯（Antonio Guterres）今天宣示續任聯合國秘書長，他矢言記取致命2019冠狀病毒疾病（COVID-19）所帶來的教訓。

法新社報導，聯合國大會（General Assembly）任命這位前葡萄牙總理續任秘書長。

古特瑞斯指出：「我們最大的挑戰--同時也是我們最大的機會--就是利用這次危機扭轉局勢，轉向1個學取教訓的世界。」

就職典禮後，古特瑞斯在記者會重申，「從許多我們學取的教訓中，最重要的教訓是，我們單獨做不了什麼事。最要緊的教訓是，我們必須重新建立起團結和信任」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）祝賀古特瑞斯續任，表示美國期盼「維繫（與秘書長）彼此間深厚與建設性的關係」。

布林肯說，全球性議題「需要1位在聯合國秘書處具合作、有效率和目標導向的領導人」。

擁有193個成員國的聯合國大會不採選舉方式，而以通過決議延續古特瑞斯5年任期。（譯者：徐睿承）1100619