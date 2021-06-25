前副總統呂秀蓮辦公室昨（24）日天表示，「世界和平評審委員會」及「世界和諧基金會」23日聯名致函蔡英文總統，願意協助台灣洽購3000到5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有接受到相關文件，會密切注意。對此，資深媒體人黃暐瀚說，他對指揮中心的態度很厭煩。

呂秀蓮昨指出，這兩個國際團體均由美國前資深國會議員Lester Wolff及Robert Leggett共同創辦，前者擔任美國眾議院亞太小組主席，後者擔任軍事委員會主席。兩位資深國會議員生前摯愛台灣，多次訪台。她強調，基金會確屬聯合國環境規畫署具諮詢身分的NGO；且共同創辦人為「台灣關係法」起草人Lester Wolff國會議員。

總統府發言人張惇涵回應，總統府雖未正式接獲來信，但已得到訊息，蔡總統也感謝呂秀蓮的熱心懇切。張惇涵也說，總統府已請指揮中心及外交部循專業指引及作業程序，就相關訊息進一步了解並確認，以利後續作業。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前還沒有接受到相關文件，會密切注意。

黃暐瀚今（25）日在《POP撞新聞》直播中質疑，如果這件事情是真的，到底國人態度是高興或不高興？要或是不要？買或不買？看到陳時中的回應，黃暐瀚說自己表情漠然眼神死，不禁想問，是台灣缺貨還是別人缺貨？現在是賣方市場還是買方市場？久了以後他對指揮中心態度很厭煩！這是政府的問題，不要的話就有一百個理由，聽了一頭霧水，令人生氣！